Москва, 11 января, 2025, 07:26 — ИА Регнум. Последние заявления директора Meta (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марка Цукерберга подтверждают факт существования «либеральной диктатуры» в американских СМИ. Такое мнение высказал 11 января глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

«Откровения Цукерберга, начавшего переобуваться, как только понял, что Трамп может выиграть выборы, многое говорят о «свободе слова» в США при администрации демократов», — написал Пушков в Telegram-канале.

По его словам, «переметнувшийся» на сторону избранного президента США Дональда Трампа Цукерберг подтверждает, что в американских СМИ царит «либеральная диктатура».

10 января Цукерберг в подкасте у журналиста Джо Рогана заявил, что цензура в США появилась после ухода Трампа из Белого дома, когда демократы расценили его победу в 2016 году как «результат дезинформации в соцсетях». По словам Цукерберга, модерация контента в принадлежавших Meta соцсетях начала напоминать сюжет романа-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа Цукерберг признался, что Белый дом под руководством Джо Байдена оказывал на него давление с целью цензуры контента в соцсетях компании. По словам американского предпринимателя, чиновники из Белого дома в 2021 году «неоднократно оказывали давление» на корпорацию, «требуя подвергнуть цензуре определённый контент, связанный с COVID-19, в том числе юмор и сатиру, и выражали большое недовольство, когда мы не соглашались». Решение по удалению контента тем не менее оставалось за платформой, заверил Цукерберг, добавив, что давление американских властей было неправильным и он сожалеет, что компания не была «более откровенной по этому поводу».

При этом Марк Цукерберг сознался, что сдержал распространение на подконтрольных ему платформах истории про содержимое ноутбука сына Байдена Хантера, которое могло доказать участие Байдена-младшего в криминале, в сфере наркотрафика и проституции.