Вашингтон, 4 апреля, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Богатейшие люди мира за сутки лишились из-за введенных американским президентом Дональдом Трампом пошлин $208 млрд. Об этом 4 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Courtney Crow/XinHua/Global Look Press

Сильнее всего пострадали американские миллиардеры.

Так, основатель Meta (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг оказался в этой ситуации самым пострадавшим. Акции компании упали на 9%, и он потерял $17,9 млрд, что составляет порядка 9% от его состояния.

Акции компании Amazon также упали на девять процентов. Это стало самым большим падением с апреля 2022 года. Основатель компании Джефф Безос потерял $15,9 млрд.

Генеральный директор Tesla, глава американского департамента эффективности государственного управления Илон Маск потерял за сутки $11 млрд. Акции Tesla упали на 5,5%. При этом авторы материала отмечают, что многие автомобили компании производятся в США и введенные Трампом пошлины могут оказать меньшее влияние на Tesla, чем на ее зарубежных коллег.

Основатель Carnava Эрнест Гарсия III потерял на фоне введения новых американских пошлин $1,4 млрд, гендиректор Shopify Тоби Лутке — $1,5 млрд, основатель LVMH (Франция) Бернар Арно — $6 млрд, основатель Huali Industrial Group Co. (Китай) Чжан Цунъюань — $1,2 млрд.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин на ввозимые в США товары. Они коснутся 185 стран. На товары из Камбоджи пошлина составила 49%, из Вьетнама — 46%, из Таиланда — 36%, из Китая — 32%. Пошлины на товары из стран Европейского союза составят до 20%. Коснется нововведение также Украины. В перечне нет России и Белоруссии. Пошлины начнут действовать с 9 апреля, но биржи отреагировали на решение Трампа в этот же день.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 апреля напомнил, что Россия находится под американскими санкциями и как таковой торговли с США у российской стороны нет. Представитель Кремля обратил внимание на то, что мировую экономику лихорадит. России в ситуации такого «шторма» следует быть предельно внимательной, чтобы негативные последствия для ее экономики оказались минимальными.