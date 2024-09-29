Вашингтон, 29 сентября, 2024, 03:14 — ИА Регнум. Состояние американского разработчика, медиамагната, главы корпорации Meta (экстремистская организация, её деятельность запрещена в РФ), которой принадлежит Facebook (запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ), Марка Цукерберга выросло в шесть раз после запуска метавселенной. Об этом 28 сентября сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Цукерберг

По данным издания, капитал Цукерберга вырос менее чем за два года почти в шесть раз, до 201 млрд долларов. Теперь он занимает четвёртую строчку в списке 500 самых богатых людей мира после основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя Amazon Джеффа Безоса и владельца группы LVMH Бернара Арно.

Утверждается, что на рост состояния бизнесмена повлияла рекордно высокая цена на акции Meta Platforms Inc. По состоянию на 28 сентября они торговались на отметке в $568,95 за бумагу. Цукерберг владеет 13% акций компании.

Метавселенная Цукерберга — это будущий виртуальный мир, о котором компания Meta (ранее Facebook) объявила во время ребрендинга.

Как сообщало ИА Регнум, к 2027 году Илон Маск может стать первым в мире триллионером. В отчёте академии Informa Connect Academy, отслеживающей состояние самых богатых людей на Земле, указали, что следующим претендентом на обладание $1 трлн может стать основатель и председатель конгломерата Adani Group Гаутам Адани. Учитывая рост его активов, это может произойти в 2028 году.