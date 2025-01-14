Вашингтон, 15 января, 2025, 02:59 — ИА Регнум. Церемонию вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа посетят американский предприниматель и руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, а также глава Meta (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг. Об этом 14 января сообщил телеканал NBC News со ссылкой на чиновника, который занимается планированием мероприятия.

Сергей Корсун ИА Регнум Дональд Трамп. Белый дом

Троих миллиардеров разместят на инаугурационной трибуне вместе с другими почётными гостями. По данным журналистов, Маск, Безос и Цукерберг в 2024 году пытались завоевать расположение Трампа. В частности, на предвыборную кампанию республиканца Маск пожертвовал более 250 млн долларов, Безос и Цукерберг выделили по 1 млн долларов в инаугурационный фонд Трампа.

Торжественная церемония состоится 20 января.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах главы государства. Республиканец станет 45-м и 47-м по счету президентом США. По итогам выборов, которые состоялись 5 ноября 2024 года, Трамп получил 312 голосов выборщиков из 270 необходимых и 77,3 млн голосов избирателей.

Уходящий с поста главы Белого дома Джо Байден и его супруга Джилл планируют посетить церемонию вступления Трампа в должность президента. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, Байден считает посещение инаугурации демонстрацией приверженности демократическим ценностям.