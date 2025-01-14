Инаугурацию Трампа посетят Маск, Безос и Цукерберг
NBC News: Маск, Безос и Цукерберг примут участие в инаугурации Трампа
Вашингтон, 15 января, 2025, 02:59 — ИА Регнум. Церемонию вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа посетят американский предприниматель и руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, а также глава Meta (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг. Об этом 14 января сообщил телеканал NBC News со ссылкой на чиновника, который занимается планированием мероприятия.
Троих миллиардеров разместят на инаугурационной трибуне вместе с другими почётными гостями. По данным журналистов, Маск, Безос и Цукерберг в 2024 году пытались завоевать расположение Трампа. В частности, на предвыборную кампанию республиканца Маск пожертвовал более 250 млн долларов, Безос и Цукерберг выделили по 1 млн долларов в инаугурационный фонд Трампа.
Торжественная церемония состоится 20 января.
Как сообщало ИА Регнум, 6 января Конгресс США официально утвердил победу Дональда Трампа на выборах главы государства. Республиканец станет 45-м и 47-м по счету президентом США. По итогам выборов, которые состоялись 5 ноября 2024 года, Трамп получил 312 голосов выборщиков из 270 необходимых и 77,3 млн голосов избирателей.
Уходящий с поста главы Белого дома Джо Байден и его супруга Джилл планируют посетить церемонию вступления Трампа в должность президента. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса, Байден считает посещение инаугурации демонстрацией приверженности демократическим ценностям.