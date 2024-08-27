Москва, 27 августа, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 27 августа предложил властям Франции арестовать вслед за основателем Telegram Павлом Дуровым и основателя Facebook (принадлежит компании Meta, экстремистской организации, деятельность которой запрещена в РФ) Марка Цукерберга.

Global Look Press/CNP/AdMedia Марк Цукерберг

Для ареста Цукерберга есть те же самые основания, сказал Медведев на встрече с участниками СВО — кандидатами от партии «Единая Россия» на выборах.

«Пусть они Цукерберга арестуют, когда он к ним приедет. У него то же самое происходит в Facebook», — отметил заместитель председателя Совбеза.

Ранее в ходе той же встречи Медведев отметил, что задержание Дурова является политическим делом. У России тоже были претензии к работе мессенджера, но это не значит, что противоправные действия совершаются третьими лицами с одобрения Дурова, сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Срок его ареста дважды продлевался. 26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест Дурова якобы не является политическим решением.

Дурову предъявили обвинение в 12 преступлениях. В частности, основателя Telegram обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания.

Помимо этого, Дурову были предъявлены обвинения в соучастии в организации мошенничества, хранении и распространении детской порнографии, приобретении и сбыте наркотиков, отмывании денег, полученных преступным путём, а также в ряде других преступлений, касаемых предоставления незаконных криптографических услуг.

Цукерберг 27 августа признался, что Белый дом под руководством президента США Джозефа Байдена оказывал на него давление с целью цензуры контента в соцсетях. Администрация США, в частности, требовала цензурировать сообщения, связанные с коронавирусом и с деятельностью сына президента Хантера Байдена, рассказал Цукерберг.