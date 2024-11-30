Москва, 30 ноября, 2024, 09:26 — ИА Регнум. Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США вызвала переполох среди его противников во всех сферах из-за непредсказуемости будущего американского лидера. Такое мнение 30 ноября высказал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

«В либеральном стане США — разброд и шатание. Госслужащие — «федеральные бюрократы», как их называют в США, в ужасе, что при Трампе вскроется бессмысленность работы многих из них, и их либо сократят, либо их «жизнь изменится навсегда», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Пушкова, травившие в ходе предвыборной кампании избранного президента США журналисты боятся, что их телеканал купит сторонник Трампа предприниматель Илон Маск, после чего часть из них уволят, а часть посадят в тюрьму за клевету.

Сенатор отметил, что на этом фоне в ФБР глотают успокоительное агенты, устраивавшие обыски в поместье республиканца во Флориде и близкие к работавшему на действующего президента США Джо Байдена руководству.

«А один из столпов либерального сообщества США Марк Цукерберг со своими платформами, участвовавшими в кампании против Трампа во время выборов 2020 года, перепугался настолько, что после ряда заявлений в поддержку Трампа помчался к нему во Флориду, дабы заверить его в своём восхищении и полной лояльности», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 ноября основатель корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Цукерберг встретился с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Отмечалось, что бизнесмен заявил, что хочет быть частью перемен, которые сейчас происходят в стране.

Выборы президента США состоялись 5 ноября. Трамп, уже занимавший пост главы государства с 2017 по 2021 год, объявил себя победителем. Итог голосования он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела». Он также пообещал американцам «золотой век».