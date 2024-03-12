Материалы с тегом «Каха Каладзе»
Грузия объяснила отказ от запрета на авиасообщение с Россией
Грузия не введёт запрет на авиасообщение с Россией и не присоединится к антироссийским санкциям, поскольку действует, исходя из собственных интересов. Об этом 12 марта заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе. «Что касается прекращения полётов...
12 марта 2024
В ЕС расстроились, что Грузия не запретила авиасообщение с Россией
Евросоюз сожалеет, что правительство Грузии отказалось запретить прямое авиасообщение с Россией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью, опубликованным 7 сентября грузинским агентством civil. ge перед визитом дипломата в Тбилиси. «Мы очень сожалеем о решении...
7 сентября 2023
Генсек правящей в Грузии партии выступил против визового режима с Россией
Мэр столицы Грузии Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что в визовом режиме для граждан России нет необходимости. «Я думаю, что нет никакой необходимости вводить визовый режим (для граждан РФ). Мы приветствуем, чтобы как можно больше российских...
22 мая 2023