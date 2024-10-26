Тбилиси, 26 октября, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе 26 октября заявил о победе партии на парламентских выборах.

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По результатам обработки бюллетеней с 71,97% участков правящая партия Грузии набирает 53,028% голосов, следует из данных ЦИК страны.

«Наша команда сделает всё для зашиты национальных интересов страны. Поздравляю вас и всю Грузию с этой важной победой», — сказал Каладзе в ходе брифинга.

Также генсек правящей партии усомнился в способности грузинской оппозиции устроить революцию, отметив, что для этого нужна поддержка общества, а у оппозиции Грузии её нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее ЦИК Грузии признал парламентские выборы состоявшимися. Участие в голосовании приняли 58,94% избирателей, чуть более 2 млн человек.

По ранее опубликованным данным, «Грузинская мечта» после обработки 68,69% бюллетеней набирает 52,94% голосов. Кроме того, пятипроцентный барьер преодолевают четыре оппозиционные партии.

Основными конкурентами на выборах являются правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций, и ряд оппозиционных партий.

Парламентские выборы в Грузии станут поистине судьбоносными для страны, грузины определяют геополитическое будущее страны и выбирают между миром и войной, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Камран Гасанов.