Тбилиси, 13 января, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отговорил своего сына вступать добровольцем в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ), однако ранее требовал от Грузии участия в боевых действиях против России. Об этом заявил мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе журналистам.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Дмитрий Кулеба

«Конечно же, очень тяжело слушать то, как Кулеба отговорил своего сына от участия в боевых действиях добровольцем, когда других людей прямо задерживали и посылали на фронт. Параллельно от нас требовали назначить прямые чартерные рейсы для переброски грузинских добровольцев на Украину, что было призывом к подключению к войне», — отметил он.

Каладзе назвал ситуацию на Украине большой бедой и заявил, что страна потеряла много людей и территорий, а также оттуда выехало много семей.

Как передавало ИА Регнум, 12 января Кулеба в своём Telegram-канале рассказал, что его 18-летний сын ходит на военные курсы. Кулеба едва уговорил его продолжить обучение в университете. Он также допустил перспективу снижения мобилизационного возраста до 23–24 лет, а снижение до 18 лет счёл маловероятным.

13 января посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник также прокомментировал этот поступок украинского экс-министра. Некогда обещавший воевать сапёрными лопатками Кулеба пересилил свой порыв отправиться в окопы и уехал в США, а своего сына, рвавшегося воевать, тоже еле отговорил и отправил учиться в Лондон, отметил он.