Тбилиси, 7 сентября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Евросоюз сожалеет, что правительство Грузии отказалось запретить прямое авиасообщение с Россией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в интервью, опубликованным 7 сентября грузинским агентством civil. ge перед визитом дипломата в Тбилиси.

ТАСС

«Мы очень сожалеем о решении правительства разрешить возобновление авиасообщения с Россией и позволить лицам, находящимся под санкциями, въезжать на территорию Грузии», — сказал Боррель.

Он отметил, что курс Тбилиси противоречит политике Брюсселя по международной изоляции России. Политик считает, что страны, которые стремятся войти в состав ЕС, должны выполнять и решения, принятые руководством Евросоюза.

Служба внешних действий Евросоюза сообщила, что Боррель прибудет в Тбилиси 7 сентября. Это будет его первый официальный визит в Грузию. Запланированы его встречи с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили, президентом Саломе Зурабишвили и главой МИД Ильёй Дарчиашвили.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 10 мая 2023 года отменил запрет на прямое авиасообщение с Грузией, действовавший с июня 2019 года.

Зурабишвили по этому поводу в тот же день заявила, что такой шаг вызовет напряжение в стране, и призвала созвать Совет безопасности. При этом она по конституции не имеет властных полномочий, её требование не выполнили.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 11 мая призвал Тбилиси запретить авиасообщение с Россией. Он отметил, что все страны ЕС так поступили, и Брюссель рассчитывает на солидарность Грузии, стремящейся в Евросоюз. К этому требованию присоединились и грузинские оппозиционные прозападные партии.

Гарибашвили в ответ на критику сказал, что нет смысла запрещать авиасообщение с Россией, так как российские граждане всё равно тысячами въезжают в республику на машинах через КПП «Верхний Ларс». Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе указал на то, что Грузия не состоит в ЕС, а потому не обязана выполнять решения, принятые Брюсселем.

Несмотря на призывы Евросоюза и протесты, которые устраивала оппозиция, грузинская компания Georgian Airways и российские авиаперевозчики «Азимут» и Red Wings получили разрешения на рейсы по маршруту Москва — Тбилиси.

Первый после возобновления авиасообщения самолёт из Москвы приземлился в Тбилиси 19 мая.