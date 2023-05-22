Тбилиси, 22 мая, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Мэр столицы Грузии Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что в визовом режиме для граждан России нет необходимости.

ИТАР-ТАСС/Alex Каха Каладзе

«Я думаю, что нет никакой необходимости вводить визовый режим (для граждан РФ). Мы приветствуем, чтобы как можно больше российских туристов приезжали в Грузию», — сказал он журналистам.

Каладзе добавил, что это интересы Грузии, «и мы сделаем всё для того, чтобы их защитить».

Десятого мая президент России Владимир Путин отменил запрет на полёты в Грузию. Грузинское правительство положительно расценило этот шаг.

На авиарейсы между Москвой и Тбилиси получили разрешения российская компания «Азимут» и грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways. Они планируют совершать по семь рейсов в неделю.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Каладзе объяснил отказ властей страны от введения совместных с Евросоюзом санкций против России нежеланием наносить вред собственной стране и народу. Главная задача властей — экономическая стабильность в стране и мир в регионе, отметил политик.