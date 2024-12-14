Тбилиси, 14 декабря, 2024, 19:55 — ИА Регнум. Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе 14 декабря заявил, что откладывает запланированную на сегодня церемонию зажжения огней на главной новогодней ёлке страны, установленной возле здания парламента.

Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

«Собрались агрессивные митингующие, которые уже устроили несколько провокаций, в том числе кинули стеклянные бутылки в сторону сцены», — рассказал он на брифинге.

Каладзе подчеркнул, что не может проводить в таких условиях мероприятие, на которое приходят с детьми. Церемонию перенесли на 15 декабря.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря в парламенте прошли выборы президента Грузии. Впервые его избирали выборщики. Кандидата на этот пост выдвинула только «Грузинская мечта» — Михаила Кавелашвили. Оппозиционные партии не участвовали, так как не признают парламент. Во время голосования протестовали около 500 человек.

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, полномочия которой истекают 29 декабря, комментируя выборы, заявила, что ничего не произошло. Ранее она назвала себя единственной легитимной властью в стране и по этой причине отказывается складывать полномочия.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Зурабишвили придётся покинуть президентский дворец после инаугурации Кавелашвили. Глава правительства также обвинил её в попытках навредить национальным интересам страны.

Прозападная оппозиция в Грузии протестует из-за решения правительства отложить переговоры о вступлении страны в ЕС до 2028 года. Также противники власти не признают победу «Мечты» на парламентских выборах, которые прошли в октябре. В конце ноября и первых числах декабря протесты сопровождались беспорядками, но после профилактических мер полиции они прекратились. Кобахидзе заявил, что власти пресекли попытку «майдана».