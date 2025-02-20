Тбилиси, 20 февраля, 2025, 15:09 — ИА Регнум. Представители Запада давили на правительство Грузии, принуждая его открыть «второй фронт» против России. Об этом 20 февраля заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Инна Кукуджанова/ТАСС Мэр Тбилиси Каха Каладзе

По его словам, грузинским властям ранее было сложно публично рассказывать подробности о том, как Грузию заставляли развязать войну с Россией. Представители Запада в том числе выдвигали эти требования, находясь в кабинете премьер-министра республики.

«Они разговаривали грубо и прямо силой, заламыванием рук призывали к открытию в стране «второго фронта», — заявил Каладзе журналистам.

Он также сообщил, что Запад требовал от грузинских властей ввести санкции против России и организовать чартерные рейсы, чтобы оправлять наемников на Украину. Но правительство отказалось выполнить эти требования.

«Когда ты вводишь санкции, которыми другому не навредишь, а навредишь лишь своему народу и стране, как можно вообще принимать такое решение?» — отметил генсек партии.

Как передавало ИА Регнум, почётный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили в октябре рассказал, что высокопоставленный западный чиновник предлагал экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией. При этом иностранный представитель признал, что армия республики продержится не более четырех дней. По его мнению, после этого грузинам нужно было прятаться в лесах и вести партизанскую войну.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе неоднократно заявлял о призывах открыть «второй фронт» против России и обещал не допустить этого. В мае 2023-го он сообщил, что с просьбой вступить в конфликт с РФ обращались и представители киевского режима.