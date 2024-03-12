Тбилиси, 12 марта, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Грузия не введёт запрет на авиасообщение с Россией и не присоединится к антироссийским санкциям, поскольку действует, исходя из собственных интересов. Об этом 12 марта заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Что касается прекращения полётов, присоединения к санкциям, то мы действуем, исходя из интересов нашей страны. Поэтому мы не будем и не можем делать шаг, который, как мы знаем с самого начала, может нанести вред нашей стране», — сказал Каладзе.

Как ранее сообщало ИА Регнум, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что Тбилиси для нормализации отношений с Киевом должен выполнить ряд требований. По его мнению, для этого грузинская сторона должна прекратить авиасообщение с Россией, освободить бывшего президента Михаила Саакашвили, а также не способствовать уклонению России от санкций.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, выразил сожаление в связи с высказыванием Арахамии. По его словам, заявление Арахамии — это то, как проявляет отношение именно этот представитель украинской власти.

Кроме того, правительство Грузии 11 марта выразило озабоченность недружественными действиями украинских властей. Там отметили, что Тбилиси вынужден выразить свою позицию после визита в составе украинской делегации в Брюссель и Берлин экс-министра юстиции Грузии Зураба Адеишвили, который заочно осуждён на родине по ряду уголовных дел.