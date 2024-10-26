Тбилиси, 26 октября, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Оппозиционные партии в Грузии без поддержки общества не смогут осуществить в стране переворот или революцию. Об этом 26 октября на брифинге заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

ИА Регнум Парламентские выборы в Грузии 26 октября

«Когда ты устраиваешь переворот, должен пользоваться поддержкой общества и народа. Сегодня оппозиция, эта радикальная группировка, побеждена», — подчеркнул он.

Каладзе заверил, что власти жёстко ответят на любые противозаконные шаги.

Как сообщало ИА Регнум, в Грузии 26 октября в 08:00 (07:00 мск) открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование продлилось до 20:00 (19:00 мск). Всего было открыто более 3 тыс. участков, из них 67 — за рубежом. В списках числятся около 3,5 млн зарегистрированных избирателей. Основными конкурентами на выборах стали правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций, и ряд оппозиционных партий, среди которых «Единство — Национальное движение», «Гахария за Грузию», «Сильная Грузия» и «Коалиция за перемены».

Центральная избирательная комиссия Грузии признала парламентские выборы в стране состоявшимися. По результатам обработки бюллетеней с 71,97% участков правящая партия Грузии имела 53,028% голосов.

Пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани заявила, что итоговая явка на парламентских выборах в Грузии составила 58,94%. В голосовании приняли участие 2 060 412 человек. По её словам, выборы прошли спокойно и безопасно.

На парламентских выборах в Грузии не фиксировали существенных нарушений, отметил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.