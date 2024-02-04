Материалы с тегом «Григорий Карасин»
Сенатор Карасин заявил, что Россия учтёт позицию посла Украины Мельника
Россия выступала и продолжает выступать за диалог по конфликту на Украине. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил 4 февраля изданию Lenta.ru, комментируя призыв украинского посла Андрея Мельника к канцлеру Германии Олафу Шольцу о переговорах с...
4 февраля 2024
В Совфеде назвали идиотизмом идею Киева о ядерном разоружении России
Россия не согласится на ядерное разоружение ради мира с Украиной. Об этом 21 января заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя заявление заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка. «Замминистра обороны Украины, конечно, великий...
21 января 2024
Карасин прокомментировал требование Аргентины к Британии вернуть Фолкленды
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал информацию о том, что Аргентина требует от Британии вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова. «Ошарашен информацией о предложении Аргентины к Британии начать переговоры о возвращении Фолклендских...
4 января 2024
В Совфеде назвали Борреля интеллектуальным пигмеем
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель проявил себя как интеллектуальный пигмей, назвав Россию экономическим карликом. Об этом 19 августа заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своём Telegram-канале. «Опять отличился своей мудростью Боррель. На...
19 августа 2023
В Совфеде оценили запрет Киевом связанных с Россией географических названий
Ранее принятый на Украине закон о запрете географических названий, которые связаны с Россией и Советским Союзом, граничит с гуманитарным фашизмом. Об этом 22 апреля заявил глава комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин. «Я считаю, что эти люди во главе с Зеленским борются...
22 апреля 2023