Москва, 25 марта, 2025, 09:01 — ИА Регнум. Переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества. Об этом 25 марта заявил член российской делегации, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Будем продолжать это делать, вовлекая и международное сообщество, прежде всего, Организацию Объединенных Наций и отдельные страны», ― процитировал ТАСС сенатора.

Он добавил, что на консультациях в Эр-Рияде удалось обсудить много проблем. Карасин отметил, что это был непростой, но насыщенный, конструктивный и полезный диалог для обеих сторон.

«Многие проблемы обсудили. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп», ― пояснил Карасин.

Как передавало ИА Регнум, встреча представителей России и США началась в столице Саудовской Аравии в отеле Ritz-Carlton в районе 10:00 мск 24 марта. Делегации общались без журналистов. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами.

Карасин сообщил, что переговоры проходили творчески. По его словам, Москве и Вашингтону удалось понимать точку зрения друг друга.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта в интервью Первому каналу раскроет некоторые аспекты российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что переговорщики США обсудили в Саудовской Аравии мораторий на удары в Чёрном море и восстановление торговых перевозок. Она добавила, что США надеются на успех.

Агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме написало, что переговоры американцев с делегациями России и Украины идут очень хорошо, ожидается позитивное заявление сторон.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что и у Москвы, и у Вашингтона есть желание двигаться по пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но для достижения договорённости ещё предстоит урегулировать множество различных аспектов.