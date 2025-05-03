Москва, 3 мая, 2025, 12:42 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, отказавшись от предложенного Россией перемирия в дни 80-летия Дня Победы, превратился в международного шантажиста и террориста. Об этом 3 мая заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

3 мая Зеленский отверг предложение России об объявлении перемирия. Он также добавил, что Киев не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые намерены посетить Парад Победы 9 мая в Москве.

«Типичный хулиганский поступок мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста. Сам же этого не понимает или, понимая, борется за собственное выживание, потому что сзади на него наседают такие же неонацисты, которых он считал, что возглавляет», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что, несмотря на слова Зеленского о безопасности иностранных лидеров, собирающихся в Москву на День Победы, парад всё равно состоится.

28 апреля, президент РФ Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Путин отметил, что ожидает от Киева аналогичного решения, а если перемирие будет нарушено, российская армия ответит адекватно и эффективно.

Ранее президент РФ объявлял пасхальное перемирие из гуманитарных соображений с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Несмотря на заявления киевского режима о якобы готовности поддержать это перемирие, украинские войска его неоднократно нарушали. По информации Министерства обороны РФ, за это время Вооруженные силы Украины обстреляли российские позиции 444 раза. Также украинские боевики в этот период осуществили 900 атак беспилотниками.