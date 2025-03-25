Москва, 25 марта, 2025, 10:28 — ИА Регнум. В ходе российско-американских переговоров стороны стараются найти пути взаимодействия, несмотря на то, что их позиции не всегда совпадают. Об этом заявил член российской делегации на переговорах в Эр-Рияде, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Другой вопрос, что позиции России и США не всегда совпадают, мягко говоря, но будем искать форму взаимодействия. Такая возможность появилась», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

Сенатор назвал разговор с американской делегацией очень интересным, трудным, но достаточно конструктивным. Карасин также предположил, что переговоры между Россией и США на уровне экспертных групп могут быть продолжены.

Как передавало ИА Регнум, встреча представителей России и США началась в столице Саудовской Аравии в отеле Ritz-Carlton в районе 10:00 мск 24 марта. Делегации общались без журналистов. Переговоры продлились более 12 часов с тремя перерывами. Помимо Карасина, в них также принимал участие советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что и у Москвы, и у Вашингтона есть желание двигаться по пути мирного урегулирования конфликта на Украине, но для достижения договорённости ещё предстоит урегулировать множество различных аспектов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта в интервью Первому каналу раскроет некоторые аспекты российско-американских переговоров в Эр-Рияде.