Москва, 25 марта, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, какие страны могут быть привлечены к дальнейшим переговорам с США.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации Григорий Карасин заявил, что переговоры с американской стороной продолжатся, а число их участников будет расширено за счёт ООН и других государств.

«Пока мне нечего добавить к тому, что я сказал по этому [вопросу] сегодня», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли подключить к переговорам, например, страны БРИКС, которые выступали с мирными инициативами.

Говоря о контактах с США, представитель Кремля сообщил, что контакты будут продолжаться — такое понимание есть. Пока нет конкретики, она появится позже, пояснил он.

Песков отметил также, что трёхсторонние переговоры России, США и Украины пока не планируются.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры представителей России и США. Делегации общались без журналистов на протяжении более чем 12 часов и трижды уходили на перерыв. Российскую сторону представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Карасин по итогам консультаций сообщил, что сторонам удалось обсудить много проблем. Разговор, по его словам, был непростым, но насыщенным, конструктивным и полезным. Он добавил, что переговоры России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, какие страны могут быть привлечены к дальнейшим переговорам с США.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации Григорий Карасин заявил, что переговоры с американской стороной продолжатся, а число их участников будет расширено за счёт ООН и других государств.

«Пока мне нечего добавить к тому, что я сказал по этому [вопросу] сегодня», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли подключить к переговорам, например, страны БРИКС, которые выступали с мирными инициативами.

Говоря о контактах с США, представитель Кремля сообщил, что контакты будут продолжаться — такое понимание есть. Пока нет конкретики, она появится позже, пояснил он.

Песков отметил также, что трёхсторонние переговоры России, США и Украины пока не планируются.

Как сообщало ИА Регнум, 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры представителей России и США. Делегации общались без журналистов на протяжении более чем 12 часов и трижды уходили на перерыв. Российскую сторону представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Карасин по итогам консультаций сообщил, что сторонам удалось обсудить много проблем. Разговор, по его словам, был непростым, но насыщенным, конструктивным и полезным. Он добавил, что переговоры России и США продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны.

продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны.