Москва, 26 марта, 2025, 15:51 — ИА Регнум. Представители США с большим вниманием слушали российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде, к концу встречи из общения ушли недоговорённости. Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью «Парламентской газете».

МИД РФ/РИА Новости

По его словам, стороны довольно подробно излагали свои позиции и охватили большой круг вопросов. Российские участники не жалели времени на то, чтобы донести до американских партнёров ход своих мыслей, свои подходы, философию.

«Хотелось бы так думать, слушали нас очень внимательно. Могу сказать, что в конце целого дня переговоров обе стороны привыкли друг к другу и стали рассуждать более прямо, без экивоков», — ответил Карасин на вопрос, были ли американцы открыты к пониманию того, как Москва подходит к разрешению украинского конфликта.

Сенатор добавил, что экспертная группа продолжит работу в соответствии с указаниями президента Владимира Путина. Пока плана новых встреч нет, но они возможны, если потребуется обсудить дополнительные вопросы, отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, российско-американские переговоры, состоявшиеся 24 марта в Эр-Рияде, длились больше 12 часов с тремя перерывами. Журналистов на встрече не было. Россию представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Кремль 25 марта опубликовал заявление по итогам встречи экспертных групп в Эр-Рияде. В нём говорится, что Россия и США в соответствии с договорённостью президентов условились обеспечить реализацию Черноморской инициативы, которая подразумевает обеспечение безопасности судоходства и недопущение использования коммерческих судов в военных целях.

Стороны также намерены содействовать снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платёжным системам, а также возобновлению поставок российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

Договорённости по Черноморской инициативе должны вступить в силу после отмены санкций в отношении Россельхозбанка и других финансовых организаций, задействованных в обеспечении торговых операций с российским продовольствием.

Кроме того, РФ и США договорились проработать меры по реализации договорённостей о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины сроком на 30 суток начиная с 18 марта 2025 года. Такая договорённость может быть продлена, в то же время будет предусмотрен выход из неё в случае её несоблюдения другой стороной.