Вашингтон, 4 апреля, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Члены делегации США, которые участвовали в переговорах в Эр-Рияде, значительно уступают переговорщикам из России, являющимся опытными дипломатами. Об этом 4 апреля заявила американская газета The Washington Post (WP), ссылаясь на мнение аналитиков.

МИД РФ/РИА Новости Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа (слева) после окончания переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде

«Критики утверждают, что переговорная команда США не может сравниться с закаленными бывшими советскими чиновниками с десятилетиями опыта ведения переговоров и знаниями Украины», — говорится в материале.

Издание напомнило, что в состав российской делегации входили министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава комитета Совета Федерации по международным делам и бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин, а также советник директора ФСБ Сергей Беседа, ранее возглавлявший 5-ю службу ведомства.

При этом аналитики заявили изданию, что в состав американской команды не входят опытные эксперты по России. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф является просто застройщиком и другом американского лидера Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, переговоры между представителями Москвы и Вашингтона прошли в Эр-Рияде 24 марта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя состав российской делегации, назвал их опытнейшими переговорщиками, которые имеют богатый опыт работы. Их для этой миссии отбирал президент РФ Владимир Путин.

Карасин после переговоров рассказал, что они прошли не очень результативно. При этом было бы наивно ждать прорывных результатов с первой встречи, отметил он. Глава комитета Совфеда выразил надежду, что диалог продолжится.