Материалы с тегом «Электробусы»
Мэр Москвы сообщил о планах по расширению электробусного парка
В рамках новой программы развития городского транспорта Москва к 2030 получит 3800 новых электробусов, 800 из них выйдет на городские линии в этом году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram-канале. Электробусы заменят на линиях городского транспорта обычные автобусы. Их появление...
25 февраля 2024
Около 25 маршрутов наземного транспорта ходят до горнолыжных склонов Москвы
До горнолыжных склонов столицы следует порядка 25 маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщил на портале мэра и правительства Москвы заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «В городе продолжается развитие маршрутной сети, чтобы жители могли комфортно добираться до работы...
5 февраля 2024
Собянин: до конца 2024 года Москва получит ещё 800 электробусов
Москва стала городом № 1 в Европе по количеству электробусов. В российской столице их уже более 1400 на почти 120 маршрутах, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге. Мэр столицы указал, что переход на экологичный общественный транспорт — один из важнейших аспектов нацпроекта «Экология», и...
31 января 2024