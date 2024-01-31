В Ярославле могут отдать под застройку Скобыкинскую рощу
Ярославль, 1 февраля, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Ярославле территорию так называемой Скобыкинской рощи и вокруг неё в Дзержинском районе города площадью 15,8 га могут перевести из рекреационной зоны в общественно-деловую, что позволяет в дальнейшем застроить её. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы публичных слушаний по изменению в Генплан города.
Роща находится на берегу Волги на северной окраине Ярославля. Первоначально с предложением изменить зонирование участка выступило некое ООО «ДаниловЭкоПродукт». Частная компания предложила перевести территорию «из зоны рекреационного назначения в жилую функциональную зону в целях размещения на данной территории малоэтажного жилого комплекса с элементами инфраструктуры».
Но координационный совет по подготовке изменений в Генплан рекомендовал отклонить это предложение. Но вовсе не для того, чтобы сохранить рощу как зону отдыха. По данным источника ИА REGNUM, на публичных слушаниях в декабре 2020 года один из граждан (бывший сотрудник мэрии города) неожиданно внёс предложение перевести эту зону в общественно-деловую зону. И вот эта идея мэрии уже понравилась. Департамент градостроительства и архитектуры рекомендовал «изменить зонирование указанной территории из функциональной зоны рекреационного назначения в общественно-деловую функциональную зону.»
Предложения по изменения в Генплан, которые вносятся непосредственно на публичных слушаниях, не выносятся на голосование жителей. Их рассматривает Координационный совет, в который входят чиновники, депутаты, застройщики и представители общественности. Совет поддержал предложение о переводе 15,8 га из рекреационной зоны в общественно-деловую. Это открывает возможность для строительства не только общественных зданий, но и жилья — правда, для этого нужно проводить отдельные публичные слушания. Формально указанная территория не является рощей. Особо охраняемая природная территория «Скобыкинский парк» имеет меньший размер.
Утверждать изменения в Генплан предстоит муниципалитету Ярославля. Эти изменения вносятся комплексно, без выделения отдельных вопросов. Так что, скорее всего, депутаты изменения примут.
В Скобыкинской роще до революции были дачи зажиточных ярославцев. В советское время в роще размещался детский санаторий «Скобыкино», закрытый в 2000-х годах. После этого территория на окраине города запущена.