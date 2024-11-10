Москва, 10 ноября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. Автобусные и электробусные маршруты изменили в 11 районах Москвы, сообщил 10 ноября заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Теперь жителям 11 районов САО, СЗАО, ЗАО и ЮЗАО стало удобнее добираться до станций метро и социальных объектов», — приводит слова Ликсутова официальный сайт мэра и правительства столицы.

Так, маршрут № 434 получил новый номер — 934. Его продлили до станции метро «Ломоносовский проспект». За счёт этого улучшилась транспортная доступность научной долины Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Также по данному маршруту начали работать электробусы.

Автобусы № 283 и 283к объединены в новый маршрут № 483, который теперь едет до станции метро «Ховрино». Кроме того, увеличилось число автобусов на линии.

Маршрут № 958 под новым номером 358 теперь ходит через станцию метро «Беломорская». Благодаря этому жителям района Куркино будет удобнее добираться до медицинских учреждений на Смольной улице.

В сентябре ИА Регнум передавало, что власти Москвы изменили восемь маршрутов наземного транспорта в районе четырёх станций открывшейся Троицкой линии метрополитена для удобства пассажиров.