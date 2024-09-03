Москва, 3 сентября, 2024, 17:29 — ИА Регнум. Электробус 3 сентября попал в ДТП на Преображенской площади в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

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«По предварительной информации, водитель электробуса 604 маршрута не справился с управлением и допустил выезд с проезжей части», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварии никто не пострадал. По информации ведомства, стаж водителя составляет два года. Он перед сменой прошёл медосмотр, медики не выявили причин для отстранения.

Попавший в ДТП электробус относится к модели КамАЗ 2021 года выпуска. Его техобслуживание проводили своевременно, перед выходом в автопарке убедились, что он в исправном техническом состоянии. Причину аварии установят сотрудники Госавтоинспекции.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября в Москве пассажирский автобус, следовавший из столицы в Анапу, попал в ДТП на 229-м км Центральной кольцевой автодороги. Он повредил 10 автомобилей. Данных о пострадавших нет.

31 августа в Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись четыре автомобиля. Это привело к затруднению движения на дороге, были заняты две полосы из трёх. О пострадавших в ДТП не сообщали.