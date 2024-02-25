Москва, 25 февраля, 2024, 19:00 — ИА Регнум. В рамках новой программы развития городского транспорта Москва к 2030 получит 3800 новых электробусов, 800 из них выйдет на городские линии в этом году. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Электробусы заменят на линиях городского транспорта обычные автобусы. Их появление поможет улучшении экологии в Москве, отметил мэр. Среди плюсов электротранспорта он назвал плавный и тихий ход.

По словам Сергея, в электробусах используют электроотопитель и адаптивное освещение. Оно автоматически меняется в зависимости от времени суток. Без подзарядки электробусы стали ездить почти в два раза дольше. Мэр указал, что запаса тяговой батарее хватает теперь на 80 километров. Предыдущие версии электробусов могли ездить на одном заряде 40–50 км.

Сейчас в городе курсируют 1470 электробусов. Их всех собрали в России. По контрактам, производители занимаются техническим обслуживанием каждой машины 15 лет, отметил мэр Москвы.

Собянин напомнил, что сейчас электробусы курсируют в 10 столичных округах. Для их обслуживания работают девять площадок. Также в Москве ввели три электробусных парка. К 2030 число таких машин на маршрутах наземного транспорта достигнет 5300 единиц, резюмировал мэр.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря мэр Москвы Собянин открыл новый электробусный парк в районе Новокосино.

Новый парк предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 100 электробусов большого класса. С декабря 2023 года парк обслуживает четыре маршрута. До конца I квартала 2024 года электробусы должны выйти еще на восемь маршрутов.

Ввод в эксплуатацию нового электробусного парка позволил увеличить количество электробусов на городских маршрутах, улучшить транспортные связи ВАО и ЮВАО с другими административными округами Москвы.

Также новый парк позволил обеспечить транспортную связь Москвы с подмосковными городами Реутов и Люберцы, где проживают более 2,5 млн человек.