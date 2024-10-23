Москва, 23 октября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. С 26 октября в Москве изменятся семь маршрутов автобусов и электробусов, которые проходят через 15 районов города, сообщила пресс-служба мэра.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Автобусы и электробусы на данных маршрутах будут ходить более регулярно и подъезжать ближе к социальным объектам, станциям метро и Московских центральных диаметров, сказано в сообщении.

«Теперь пассажиры смогут удобнее добираться до станций рельсового каркаса и социальных объектов», — отметил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В частности, маршрут № 434 продлят до научной долины МГУ и станции метро «Ломоносовский проспект», он получит новый номер (№ 934). Пассажиров будут перевозить современные электробусы.

Маршруты № 283 и 283к объединят в маршрут № 483, в результате автобусы из Новоподрезкова до станции метро «Ховрино» будут курсировать регулярнее и чаще, сказано в сообщении.

Кроме того, у автобуса № 958 изменится номер (новый — № 358), его маршрут пройдёт через станцию метро «Беломорская» и по улицам Беломорской и Смольной. Жителям Куркина будет удобнее добираться до поликлиники на Смольной улице, отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября Ликсутов сообщил, что в Москве электробусы вышли ещё на четыре маршрута, которые охватывают 19 районов столицы. Всего в городе работает уже более 2 тыс. электробусов, отметил заместитель мэра.

В сентябре мэр Сергей Собянин рассказал, что в Москве запустили движение на новой трамвайной линии по улице Сергия Радонежского в Таганском районе. Новый маршрут свяжет шесть районов Москвы, по нему будут курсировать семь современных низкопольных трёхсекционных трамваев «Витязь — Москва».