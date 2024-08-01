Москва, 1 августа, 2024, 18:20 — ИА Регнум. В Москве электробусы вышли на 28 новых маршрутов с начала 2024 года, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Сегодня в городе действуют уже 137 электробусных маршрутов, на которых совершают более 600 тыс. поездок в рабочий день», — сказал он.

Заммэра добавил, что с начала года больше всего новых электробусных маршрутов начали работать на севере и юго-востоке Москвы. Сообщается, что всего в САО их 22, а в ЮВАО — 16. В СЗАО экологичный транспорт обслуживает 18 маршрутов, в ЮЗАО — 14, в ЮАО — 12, в ТиНАО — девять.

Все они соединяют между собой московские районы и округа, а также обеспечивают комфортные поездки к станциям метро, МЦК и МЦД, социальным объектам и достопримечательностям Москвы.

На данный момент по столичным маршрутам работает порядка 1,8 тыс. электробусов. Более 130 тыс. поездок совершается в будни по названным маршрутам.