Москва, 5 февраля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Порядка 25 маршрутов автобуса или электробуса наземного городского транспорта, пустили до популярных горнолыжных склонов столицы. Об этом сообщил на портале мэра и правительства Москвы заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

РИА Новости/Максим Блинов

«В городе продолжается развитие маршрутной сети, чтобы жители могли комфортно добираться до работы, учебы или мест отдыха. Зимой же на наземном транспорте можно добраться до столичных горнолыжных склонов», — рассказал Ликсутов.

Таким образом, до горнолыжного комплекса «Лата Трэк» можно добраться на автобусах № 73, 229 и 829. Ближайшая остановка — «Театральный центр», станции метро «Крылатское» и «Молодежная».

До горнолыжного комплекса «Кант» следуют автобусы № 119, 142, 317, 529, 926, 965 и С929. Ближайшая остановка — «Метро «Нагорная».

Доехать до спорткомплекса «Ново-Переделкино» можно на автобусах № 32, 343, 497, 507 и 812. Ближайшая остановка — «Горнолыжный склон Ново-Переделкино», станция метро «Новопеределкино».

До горнолыжного комплекса на Воробьевых горах можно добраться на автобусе № 297. Остановка — «Смотровая площадка», станция метро «Воробьевы горы».

Добраться до горнолыжного склона «Узкое» можно на автобусных маршрутах Т85, № 261, 639, 642, 648 и с977. Ближайшая остановка — «Спортбаза «Узкое», станции метро «Зюзино», «Ясенево».

К горнолыжному комплексу «Куркино» следует автобус № 212. Ближайшая остановка — «Ландышевая улица», станция метро «Планерная».

Горожане могут узнавать, когда нужный автобус прибудет на остановку, в приложении «Московский транспорт». Также на все вопросы ответит чат-бот Александра.

Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 23 декабря открыл горнолыжный комплекс на Воробьёвых горах. По его словам, в комплексе возможно проводить соревнования.

В комплексе открыли два новых склона для свободного катания, запустили кресельную канатную дорогу и новый бугельный подъемник. Также там теперь можно взять в прокат полную экипировку горнолыжника, чтобы даже новички могли покататься или попробовать свои силы в горнолыжном спорте.

Собянин отмечал, что горнолыжный комплекс на Воробьевых горах станет одним из популярных мест столицы.