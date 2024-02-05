Около 25 маршрутов наземного транспорта ходят до горнолыжных склонов Москвы
Москва, 5 февраля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Порядка 25 маршрутов автобуса или электробуса наземного городского транспорта, пустили до популярных горнолыжных склонов столицы. Об этом сообщил на портале мэра и правительства Москвы заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«В городе продолжается развитие маршрутной сети, чтобы жители могли комфортно добираться до работы, учебы или мест отдыха. Зимой же на наземном транспорте можно добраться до столичных горнолыжных склонов», — рассказал Ликсутов.
Таким образом, до горнолыжного комплекса «Лата Трэк» можно добраться на автобусах № 73, 229 и 829. Ближайшая остановка — «Театральный центр», станции метро «Крылатское» и «Молодежная».
До горнолыжного комплекса «Кант» следуют автобусы № 119, 142, 317, 529, 926, 965 и С929. Ближайшая остановка — «Метро «Нагорная».
Доехать до спорткомплекса «Ново-Переделкино» можно на автобусах № 32, 343, 497, 507 и 812. Ближайшая остановка — «Горнолыжный склон Ново-Переделкино», станция метро «Новопеределкино».
До горнолыжного комплекса на Воробьевых горах можно добраться на автобусе № 297. Остановка — «Смотровая площадка», станция метро «Воробьевы горы».
Добраться до горнолыжного склона «Узкое» можно на автобусных маршрутах Т85, № 261, 639, 642, 648 и с977. Ближайшая остановка — «Спортбаза «Узкое», станции метро «Зюзино», «Ясенево».
К горнолыжному комплексу «Куркино» следует автобус № 212. Ближайшая остановка — «Ландышевая улица», станция метро «Планерная».
Горожане могут узнавать, когда нужный автобус прибудет на остановку, в приложении «Московский транспорт». Также на все вопросы ответит чат-бот Александра.
Как сообщало ИА Регнум, мэр Москвы Сергей Собянин 23 декабря открыл горнолыжный комплекс на Воробьёвых горах. По его словам, в комплексе возможно проводить соревнования.
В комплексе открыли два новых склона для свободного катания, запустили кресельную канатную дорогу и новый бугельный подъемник. Также там теперь можно взять в прокат полную экипировку горнолыжника, чтобы даже новички могли покататься или попробовать свои силы в горнолыжном спорте.
Собянин отмечал, что горнолыжный комплекс на Воробьевых горах станет одним из популярных мест столицы.