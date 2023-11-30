Материалы с тегом «Джефф Монсон»
«Вот наша команда»: Джефф Монсон провёл открытую тренировку в Мариуполе
Всемирно известный борец, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон провёл открытую тренировку для детей и взрослых в мариупольском клубе смешанных единоборств имени Дмитрия Донского. Американский боец MMA, который в 2018 году получил российское гражданство, показал...
30 ноября 2023
Боец ММА Джефф Монсон стал депутатом парламента Башкирии
Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон избран депутатом в парламент (курултай) Башкортостана. Об этом 13 сентября он сообщил ТАСС. Как передавало ИА Регнум, 6 мая Монсон заявил, что подал все документы для прохождения процедуры отказа от гражданства США. До этого он рассказывал, что планировал...
13 сентября 2023
Вничью завершился боксёрский поединок с участием Монсона и Тактарова
В Москве вничью завершился поединок экс-претендента на титул чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата Джеффа Монсона и россиянина Олега Тактарова. Большинство судей по результатам поединка не смогли отдать предпочтение одному из спортсменов, которые ранее были бойцами ММА. 52-летний Монсон...
19 августа 2023
Переехавший в Россию боец Монсон отказался от гражданства США
Бывший боец смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон отказался от гражданства Соединённых Штатов Америки и сдал американский паспорт в консульство, расположенное в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС. «Я сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле. Я отказался от гражданства США из-за...
23 мая 2023
Бывший боец Джефф Монсон заявил, что никогда не вернётся в США
Бывший боец смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон в интервью «Спорт-Экспресс» 6 мая заявил, что подал все документы для прохождения процедуры отказа от гражданства Соединённых Штатов. «Я подал все документы. Сейчас я жду ответа из посольства Соединённых Штатов Америки в Стамбуле о времени...
6 мая 2023
Монсон объяснил, почему США хотят выйти из Международной ассоциации бокса
Возможный выход США и Британии из Международной ассоциации бокса (IBA) говорит о том, что Америка использует спорт как оружие и пытается контролировать самоопределение остального мира. Об этом 15 апреля заявил «Спорт-Экспрессу» бывший боец ММА Джефф Монсон. В марте IBA провела женский чемпионат...
15 апреля 2023
Бывший боец MMA Монсон сдаст американский паспорт в Казахстане
Боец смешанного стиля, бывший боец ММА Джефф Монсон сообщил о намерении сдать свой американский паспорт. Он рассказал, что намеревается сделать это в посольстве США в Казахстане. По его словам, которые приводит ТАСС, американское посольство, расположенное в Москве, не принимает документы, по этой...
14 марта 2023