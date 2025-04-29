Москва, 29 апреля, 2025, 09:15 — ИА Регнум. Бывший вратарь Доминик Гашек принесет больше пользы хоккею, если будет популяризировать спорт в Чехии, а не критиковать Россию. Такое мнение 28 апреля высказал боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Гашек в феврале назвал большой ошибкой возможный допуск сборной России по хоккею до Олимпиады-2026 в Италии. Он заявил, что это недопустимо, так как будет рекламой действий РФ. Бывший вратарь и ранее призывал не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям.

Также чешский спортсмен обвинял НХЛ в рекламе российской спецоперации на Украине из-за погони российского хоккеиста Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах лиги.

«Доминик Гашек — один из величайших вратарей в истории НХЛ. Однако непонятно, почему он негативно отзывается о российских спортсменах и России. Он из Чехословакии, бывшей коммунистической страны, находившейся под контролем СССР. Возможно, у него остались негативные воспоминания об этом периоде. Но он критикует современную Россию, а не СССР. Это не та страна, которую он помнит из детства. Ему следует прекратить нелепые обвинения и критику российских спортсменов, а вместо этого популяризировать хоккей», — заявил Монсон.

Спортсмен добавил, что Гашеку следует заняться популяризацией хоккея по всему миру, потому что он является членом зала славы и его мнение о спорте имеет большой вес. При этом Монсон добавил, что критика России подрывает авторитет чешского хоккеиста.

По мнению бойца MMA, многие вокруг устали от негатива в сторону России от Гашека.

«Пусть делает добро спорту, который так много ему дал. Пусть поздравляет хоккеистов с великими достижениями, например Овечкина с установлением рекорда НХЛ по количеству шайб. Вместо того чтобы поливать грязью, ему следовало бы поздравить Овечкина. Это выглядело бы гораздо лучше. Политика должна быть отделена от спорта. Гашек — спортсмен, а не политик», — подчеркнул Монсон.

В ответ на антироссийские заявления Гашека и его призывы отстранить российских спортсменов от международных соревнований советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов заявил, что Гашек ведет себя как ненормальный человек.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, комментируя выпад Гашека в адрес Овечкина, заявил, что скандальные заявления бывшего чешского вратаря вызваны потерей рассудка из-за травм.

В апреле Гашек сообщил, что отправил два официальных письма руководству Международного олимпийского комитета и Международной федерации хоккея на льду. В них спортсмен рассказал, что заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале якобы угрожал его убить. Речь идет о публикации, в которой Медведев высмеял русофобию Гашека, регулярно выступающего против допуска россиян к турнирам.