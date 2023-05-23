Москва, 23 мая, 2023, 16:20 — ИА Регнум. Бывший боец смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон отказался от гражданства Соединённых Штатов Америки и сдал американский паспорт в консульство, расположенное в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

(сс) Monson Productions Джефф Монсон

«Я сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле. Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны», — сказал спортсмен, добавив, что все его мысли и будущее связаны с РФ.

Монсон также добавил, что теперь он только гражданин России.

Бывший спортсмен получил российский паспорт ещё в 2018 году. Позднее он заявил о решении отказаться от американского гражданства из-за агрессивной политики властей Штатов.

Ранее Монсон утверждал, что намеревался сдать свой американский паспорт в посольстве США в Казахстане, так как американское посольство, расположенное в Москве, отказывается принимать документы. В начале мая спортсмен заявил, что подал все документы для прохождения процедуры отказа от гражданства Соединённых Штатов.