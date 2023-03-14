Москва, 14 марта, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Боец смешанного стиля, бывший боец ММА Джефф Монсон сообщил о намерении сдать свой американский паспорт. Он рассказал, что намеревается сделать это в посольстве США в Казахстане.

Pavel Kashaev/Global Look Press Джефф Монсон

По его словам, которые приводит ТАСС, американское посольство, расположенное в Москве, не принимает документы, по этой причине ему необходимо ехать в Казахстан. Монсон акцентировал внимание на том, что больше не может представлять США.

В начале марта спортсмен выступил в поддержку открытого Международной ассоциацией бокса (IBA) дела против глав национальных федераций, бойкотирующих чемпионаты мира по боксу из-за участия спортсменов из России и Белоруссии.