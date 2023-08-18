Москва, 19 августа, 2023, 01:44 — ИА Регнум. В Москве вничью завершился поединок экс-претендента на титул чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата Джеффа Монсона и россиянина Олега Тактарова.

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Большинство судей по результатам поединка не смогли отдать предпочтение одному из спортсменов, которые ранее были бойцами ММА.

52-летний Монсон заявил, что не планирует завершать карьеру, он поучаствует ещё в нескольких боях. Получивший в 2018 году российское гражданство Монсон на своём счету в смешанных единоборствах имеет порядка 60 побед и 27 поражений, две встречи закончились вничью.

55-летний Тактаров не принимал участия в боях с апреля 2008 года. На его счету 17 побед, пять поражений, два поединка вничью.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая бывший боец смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон заявил, что подал все документы для прохождения процедуры отказа от гражданства США. До этого он утверждал, что планировал сдать свой американский паспорт в посольстве США в Казахстане, так как американское посольство, расположенное в Москве, отказывается принимать документы.

22 июня на сессии Международный олимпийский комитет (МОК) лишил признания Международную ассоциацию бокса (IBA). За такое решение из 70 участников проголосовали 69 человек, один выступил против.