Москва, 6 мая, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Бывший боец смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон в интервью «Спорт-Экспресс» 6 мая заявил, что подал все документы для прохождения процедуры отказа от гражданства Соединённых Штатов.

Pavel Kashaev/Global Look Press Джефф Монсон

«Я подал все документы. Сейчас я жду ответа из посольства Соединённых Штатов Америки в Стамбуле о времени встречи, чтобы поехать и вернуть паспорт. Никогда не вернусь в США», — сказал Монсон изданию.

Бывший спортсмен получил российский паспорт ещё в 2018 году. Позднее он заявил о решении отказаться от американского гражданства из-за агрессивной политики властей США.

Ранее Монсон утверждал, что намеревался сдать свой американский паспорт в посольстве США в Казахстане, так как американское посольство, расположенное в Москве, отказывается принимать документы.