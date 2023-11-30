Всемирно известный борец, двукратный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон провёл открытую тренировку для детей и взрослых в мариупольском клубе смешанных единоборств имени Дмитрия Донского.

Американский боец MMA, который в 2018 году получил российское гражданство, показал спортсменам из ДНР свои навыки и поделился некоторыми приемами.

РИА Новости/Александр Сухов

«Вот наша команда, вот наши прекрасные дети, вот наш маленький прекрасный Артем — крепкий, сильный боец, стойкий», — руководитель клуба Владислав Мясников представил своих подопечных знаменитому борцу.

РИА Новости/Александр Сухов

РИА Новости/Александр Сухов

РИА Новости/Александр Сухов

Как напоминает Рен-ТВ, в прошлом году Монсон высказывал желание открыть школу джиу-джитсу в освобождённом городе.

РИА Новости/Александр Сухов

Директор клуба имени Дмитрия Донского Владислав Мясников рассказал гостю, что старается организовывать для юных спортсменов не только тренировки, но и, например, совместные просмотры кино.

РИА Новости/Александр Сухов

РИА Новости/Александр Сухов

РИА Новости/Александр Сухов

«Хочу, чтобы мои ученики дальше росли, развивались, выступали в разных турнирах, промоушенах. Даже, неважно, пусть они не будут великими чемпионами, главное, чтобы они выросли хорошими людьми», — приводит «Комсомольская правда в Донецке» слова мариупольского тренера.

РИА Новости/Александр Сухов

Нынешняя поездка Монсона в Донбасс, в том числе на недавно освобождённые территории, далеко не первая. Спортсмен рассказывал, что бывал в народных республиках около десяти раз и был лично свидетелем, как падают снаряды на жилые дома, больницы, аэропорты и городскую инфраструктуру. Атлет, выбравший жизнь в России, с воодушевлением наблюдал, как восстанавливаются новые территории.

Нынешняя поездка Джеффа Монсона в том числе связана со съемками документального фильма о Донбассе. «Причина, по которой мы сделали этот фильм, — прежде всего сказать правду, а главная причина — дать слово жителям Донбасса, — цитирует спортсмена «РИА Новости». — Этот фильм — не мое мнение, не мнение Америки и даже не российское мнение. Это мнение живущих там людей, их голос. Тех, кого бомбили, кто терял детей, жен, мужей. Тех, кому пришлось покинуть свои дома, уничтоженные Украиной. Это их голос, поэтому он так важен».