Москва, 29 апреля, 2025, 09:07 — ИА Регнум. Известный боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон призвал экс-голкипера сборной Чехии по хоккею Доминика Гашека прекратить антироссийскую риторику и популяризировать этот вид спорта в своей стране.

Сергей Бобылев/ТАСС Джефф Монсон

По словам Монсона, Гашек является одним из лучших вратарей в истории североамериканской Национальной хоккейной лиги, однако при этом почему-то регулярно негативно высказывается в адрес российских спортсменов и самой России.

Боец ММА предположил, что так как экс-хоккеист родом из находившейся под контролем СССР Чехословакии, у него могли сохраниться какие-то негативные воспоминания о том времени.

«Но он критикует современную Россию, а не СССР. Это не та страна, которую он помнит из детства. Ему следует прекратить нелепые обвинения и критику российских спортсменов, а вместо этого популяризировать хоккей», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Монсон отметил, что Гашеку стоит популяризировать хоккей в своей стране и во всем мире, так как тот является членом зала славы НХЛ и его мнение весомо, однако антироссийская риторика в устах бывшего хоккеиста подрывает его авторитет и выглядит глупо.

«Я не знаю, что именно написал о нем [зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий] Медведев, но уверен, что многие устали от негативных высказываний этого великого игрока», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее после рекорда российского хоккеиста Александра Овечкина по количеству заброшенных в регулярных чемпионатах НХЛ шайб Медведев в своем Тelegram-канале, говоря о вероятной реакции чешского экс-хоккеиста, известного своей антироссийской риторикой, написал, что теперь стоит ждать суицида Гашека.

После этого экс-голкипер сборной Чехии рассказал, что отправил два официальных письма — руководству Международного олимпийского комитета и Международной федерации хоккея на льду. Гашек уточнил, что в них написал, что «бывший президент России Медведев угрожал убить» его.

Позднее, 22 апреля, зампред Совбеза РФ ответил на заявления Гашека о якобы угрозах в его адрес, отметив, что тот страдает «тяжелой формой психического заболевания: русофобией в форме бреда преследования». Медведев также посоветовал бывшему голкиперу сборной Чехии аккуратнее переходить дорогу, не употреблять алкоголь в непроверенных местах и регулярно навещать психиатра.