Уфа, 13 сентября, 2023, 20:19 — ИА Регнум. Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон избран депутатом в парламент (курултай) Башкортостана. Об этом 13 сентября он сообщил ТАСС.

Владимир Гердо/ТАСС Джефф Монсон

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Монсон заявил, что подал все документы для прохождения процедуры отказа от гражданства США. До этого он рассказывал, что планировал сдать свой американский паспорт в посольстве США в Казахстане, так как американское посольство, расположенное в Москве, отказывается принимать документы.

Монсон получил российский паспорт ещё в 2018 году. Позднее он заявил о решении отказаться от американского гражданства из-за агрессивной политики властей США.

ЦИК Башкирии ранее признал выборы в Госсобрание республики состоявшимися и действительными. По итогам голосования по единому республиканскому округу лидером стала «Единая Россия», набравшая 68,92% голосов. Монсон занимал пятое место в партийном списке «Единой России».

В большинстве регионов России голосование проходило три дня — с 8 по 10 сентября. Прошли выборы губернаторов и местных парламентов. Кроме того, проводились довыборы депутатов Госдумы. Впервые в голосовании в рамках Единого дня голосования участвовали воссоединившиеся с Россией регионы ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области.