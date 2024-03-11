Материалы с тегом «Дмитрий Кулеба»
Politico: Франция готовится выступить против России — 746-й день СВО
Наступивший, 746-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что Франция создает коалицию, куда войдут страны, потенциально готовые отправить военнослужащих на Украину, информирует сайт американской медиа-корпорации Politico. Авторы публикации подчеркивают: тем...
11 марта 2024
Киев ответил на призыв поднять белый флаг от папы Римского
Киев не последует призыву папы Римского Франциска поднять белый флаг в конфликте с Россией, заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 10 марта в соцсети X (бывш. Twitter). «Наш флаг — сине-жёлтый. Мы не будем поднимать другие флаги», — написал он. При этом Кулеба поблагодарил...
новость часа
10 марта 2024
Зеленский задумался об увольнении Кулебы, сообщили СМИ
Глава киевского режима Владимир Зеленский задумался об увольнении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, сообщило украинское издание «Страна. ua» 8 марта. Как рассказали журналистам источники, близкие к офису украинского лидера, к главе дипведомства накопилось много претензий к кандидатурам послов...
8 марта 2024
Кулеба призвал Запад направить на Украину тренировочные военные миссии
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников прислать тренировочные военные миссии и ускорить поддержку Киева. Об он заявил в четверг, 7 марта, в ходе инициированной Францией видеоконференции. «Если повреждённую военную технику быстрее ремонтировать на базах...
7 марта 2024
Украинских беженцев призвали вернуться на родину и отправиться на передовую
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал покинувших родину украинцев вернуться и отправиться в зону боевых действий, сообщила 26 февраля ирландская газета The Irish Times. При этом Кулеба заявил, что украинские власти уважают выбор каждого человека, но призывают всех, кому...
27 февраля 2024
Кулеба отказался считать потерянные ВСУ территории стратегически значимыми
Территории, которые Вооружённые силы Украины утратили в ходе боевых действий, не имеют стратегического значения. Такое заявление в интервью ABC сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Мы действительно потеряли территории, но они не имеют стратегического значения для общей...
25 февраля 2024
В Киеве заявили, что ЕС до конца марта поставит ВСУ 170 тыс. боеприпасов
До конца марта Европейский союз намерен поставить Киеву 170 тыс. боеприпасов. Об этом 24 февраля сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам разговора с главой евродипломатии Жозепом Боррелем в соцсети Х (ранее Twitter). По словам Кулебы, в данный момент для киевских властей абсолютный...
25 февраля 2024
Кулеба предложил Бербок изменить транслитерацию Одессы
Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с дипломатом из Германии Анналеной Бербок предложил изменить официальное написание названия города Одессы на немецком языке. Об этом в субботу, 24 февраля, сообщило украинское интернет-издание «Думская». «Министр иностранных дел...
25 февраля 2024
Глава МИД Украины Кулеба заявил об огромном дефиците боеприпасов у ВСУ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают огромный дефицит не только артиллерийских боеприпасов, но и других вооружений. На эту проблему в интервью телеканалу CNN 24 февраля указал глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба. «Мы испытываем огромный дефицит артиллерийских...
24 февраля 2024
Бербок приехала в Одессу
Германский министр иностранных дел Анналена Бербок прибыла в Одессу с необъявленным визитом, сообщило 24 февраля немецкое издание Zeit. Отмечается, что в Одессе также находится глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. О своём визите Бербок не объявляла из соображений безопасности. Бербок и Кулеба из...
24 февраля 2024
Глава МИД Украины Кулеба назвал ситуацию на фронте напряжённой
Ситуация в зоне боевых действий украинского конфликта остаётся напряжённой для Киева, заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 23 февраля. «В то время как мы собрались здесь, ситуация на...
24 февраля 2024
Кулеба признал усталость украинцев от продолжающихся боевых действий
Украинские граждане устали от боевых действий и продолжающегося конфликта, заявил в интервью телеканалу CNN 20 февраля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Я думаю, что да, но люди устали. А чем сильнее вы устаёте, тем более эмоциональными вы становитесь», — указал Кулеба...
новость часа
21 февраля 2024
Захарова отреагировала на курящего в прямом эфире Кулебу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 17 февраля в своём Telegram-канале с иронией отреагировала на сюжет, вышедший на украинском телевидении, в котором глава украинского МИД Дмитрий Кулеба затянулся сигарой. «Видимо, в мюнхенском пакете помощи для Украины лежали сигары», — написала...
17 февраля 2024
Глава МИД Украины закурил сигару в прямом эфире
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 17 февраля затянулся сигарой в прямом эфире украинского телеканала 1+1 во время так называемого телемарафона. Кулеба ответил на один из вопросов, заданных ведущими из киевской студии, а потом, думая, что его уже нет в кадре, затянулся сигарой, которую до этого...
17 февраля 2024
Главу МИД Украины Дмитрия Кулебу покусала собака
Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу покусала собака, об этом он рассказал 12 февраля на своих страницах в социальных сетях. «Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих (собак. — Прим. ред.) во время прогулки и заодно на меня», — написал Кулеба. Он также сообщил, что...
12 февраля 2024
Кулеба заявил о неспособности ЕС противостоять российскому ВПК
Неспособность стран Евросоюза удовлетворить потребности украинской армии в снарядах свидетельствует о том, что ЕС не может конкурировать с Россией в военной сфере, заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба 7 февраля на пресс-конференции после встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем...
8 февраля 2024
Кулеба сделал неожиданное признание о Европе
Европейский военно-промышленный комплекс не может конкурировать с российским сектором, производящим вооружения. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля на пресс-конференции после встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем...
новость часа
8 февраля 2024
Новый глава ОБСЕ Ян Борг встретился в Киеве с Зеленским и Кулебой
Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг в ходе своего визита в Киев встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сообщила 3 февраля пресс-служба ОБСЕ на своём...
3 февраля 2024
На Украине заявили об унижении Венгрией главы МИД Кулебы
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в СИЗО в Киеве, заявил об унижении Венгрией на встрече с украинской делегацией в Ужгороде министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. В Telegram-канале парламентарий при помощи адвокатов напомнил о...
31 января 2024
Кулеба призвал не сокращать помощь Украине из-за проблем у ВСУ
Провалы украинской армии в зоне специальной военной операции (СВО) не должны стать причиной для сокращения помощи Киеву со стороны Запада, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому журналу Foreign Affairs. Так он ответил на вопрос о неудачном контрнаступлении...
26 января 2024