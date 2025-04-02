Киев, 3 апреля, 2025, 01:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не считает Украину нужной, но при этом Россия ему очень нужна. Такое заявление сделал 2 апреля экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию Liga.net.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Он сам считает, что они реально с Россией могут сделать много хороших дел, и Россия ему нужна. Украина ему не нужна, вот и все, такая у человека картинка мира», — констатировал Кулеба.

При этом экс-глава МИД Украины полностью отверг конспирологические теории о том, что Трамп якобы на самом деле «агент Кремля», который работает по некоей «кремлёвской методичке».

Кулеба отметил, что президент США верит совершенно в другую реальность, нежели украинцы. По его словам, эта реальность заключается в том, что такие люди, как президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин, вызывают у Трампа «глубокое уважение и желание с ними делать большие дела».

Ранее ИА Регнум сообщало, что 31 марта Трамп заявил, что США ожидают от президента России Владимира Путина согласия на заключение договора по урегулированию военного конфликта на Украине.

В этот же день Трамп обвинил главу киевского режима Владимира Зеленского в намерении отказаться от подписания соглашения по полезным ископаемым. Американский лидер предупредил о возможных последствиях для Киева в случае срыва договоренностей.