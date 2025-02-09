Киев, 9 февраля, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Украина не может обладать ядерным оружием, так как это будет нарушением Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году, и Киев лишится партнёров. Об этом заявил бывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

По его словам, если у киевского режима появится ядерное оружие, то партнёры перестанут поставлять ему военную технику. Также политик считает, что Запад в этом случае не будет продлевать антироссийские санкции.

«То есть ядерное оружие — это табу. Шанс остаться ядерной страной утрачен в 1994 году», — заявил Кулеба 8 февраля в интервью журналистке Наталье Мосейчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 4 февраля потребовал, чтобы Украине дали ядерное оружие. По его мнению, это должно быть гарантией безопасности, пока страну не примут в НАТО.

Политолог Юрий Светов, комментируя слова Зеленского, заявил, что США никогда не пойдут на то, чтобы у Украины было ядерное оружие. Американский президент Дональд Трамп выступает за то, чтобы больше ни одна сторона не получила ядерный статус, но он не сможет этого требовать от других, если сам будет способствовать этому.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2024-го, комментируя призывы на Западе передать Киеву ядерное оружие, подчеркнул, что Москва этого не допустит. Россия будет следить за каждым шагом украинских властей и применит все средства поражения, которые у нее есть, предупредил глава государства.