Киев, 8 февраля, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Граждан, которые высказывают недовольство Украиной, нужно отлавливать и сажать в тюрьму за госизмену. Об этом заявил бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба 8 февраля.

Global Look Press

«Меня реально выбешивает, когда приходит человек или бот и начинает: «А что мне эта страна дала? А я никому ничего не виноват. А чего я должен ее любить?» — пожаловался он в интервью телеведущей Наталье Мосейчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

При этом Кулеба отметил, что недовольство украинцев им лично его не беспокоит.

«Мне рассказывают, что я бежал из страны, отправлял людей на смерть с лопатами, разрушил единство украинцев в мире. Я отношусь к этому спокойно», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 6 февраля начальник управления коммуникаций командования сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев заявил, что украинцам следует перестать использовать слова «бусификация» и «людоловы» по отношению к принудительной мобилизации и военкомам. Отмечается, что эти слова якобы являются инструментом российской информационно-психологической специальной операции.

14 января представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что украинцы стали чаще пытаться сбежать из страны по поддельным документам. Также пограничники постоянно выявляют тех, кто хочет выехать, указывая в документах цель поездки, которая не позволяет мужчинам покинуть страну.