Киев, 9 февраля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Украинский политик, который подпишет документ об отказе от неподконтрольных киевскому режиму территорий, может быть убит физически или политически. Об этом 9 февраля заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Global Look Press/IMAGO/Bernd Elmenthaler

«Человек, который подпишет документ, условно, которым мы отказываемся от НАТО, у него ещё есть шансы выжить физически и политически. А человек, который подпишет договор с отказом от земель, его или убьют, или вынесут из политики», — заявил он в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его мнению, будет очень сложно найти формулировку для описания территориального вопроса.

Кулеба добавил, что Киев не должен отказываться от целей по вступлению в Евросоюз и НАТО и возвращению к границам 1991 года, но их достижение, по его словам, потребует огромных усилий.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля, газета Asia Times написала, что Украине придётся отказаться от ряда территорий для заключения мирного соглашения с Россией. Отмечалось, что Киев должен перестать претендовать на Донецкую и Луганскую Народные Республики, подконтрольные России части Херсонской и Запорожской областей, а также покинуть Курскую область.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 5 февраля признал, что Украина не в состоянии вернуть себе утраченные территории. При этом 21 января он заявлял, что Украина не даст согласия на компромисс с признанием новых регионов России.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц высказывал мнение о невозможности вернуть Украине потерянные территории. Он подчеркнул, что американский лидер признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к переговорам по разрешению украинского конфликта, при этом целью этого диалога должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. При этом он отмечает, что одними из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО, признание территориальных реалий и вывод украинских формирований с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.