Киев, 27 апреля, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Россия и Украина еще далеки от начала переговоров о завершении конфликта, заявил 27 апреля экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Kay Nietfeld/Global Look Press Дмитрий Кулеба

В интервью YouTube-каналу «Говорит великий Львов» Кулеба сказал, что, по его мнению, за последние полгода ситуация в плане вероятности начала таких переговоров не изменилась.

«Мы и близко не стоим к реальным переговорам о завершении войны. Переговоры какие-то происходят, кто-то с кем-то общается. Но с точки зрения близости к прекращению огня мы там же, где были в январе. С точки зрения близости к прекращению войны мы там же, где были прошлой осенью», — заявил экс-министр.

Как передавало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры по урегулированию конфликта продвигаются, позиции Москвы и Киева сближаются, но ситуация остается очень хрупкой. Также он раскритиковал ряд высказываний главы киевского режима Владимира Зеленского и заявил, что с Россией вести переговоры проще, чем с Украиной.

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ и США делают верные шаги по урегулированию конфликта на Украине. По словам министра, осталось согласовать несколько деталей.

В тот же день урегулирование украинского конфликта обсуждалось на встрече президента России Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. В Кремле сообщили, что обсуждался в том числе вопрос о возобновлении прямых переговоров РФ и Украины. Путин подчеркнул, что Россия готова к таким переговорам без предварительных условий.