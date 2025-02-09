Киев, 9 февраля, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Территориальный вопрос на мирных переговорах для Киева будет очень сложным. Такое мнение 9 февраля высказал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

Экс-министр считает, что Киев не должен отказываться от своих целей по вступлению в ЕС и НАТО и возвращению к границам 1991 года, но их достижение, по его словам, потребует огромных усилий.

«Я вижу чрезвычайно сложной задачу найти формулировки, которые опишут территориальный вопрос таким образом, чтобы это и остановило <конфликт>, и при этом не привело к внутренней революции», — подчеркнул он в беседе с украинской журналисткой Натальей Мосейчук (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Кулеба добавил, что представитель Украины, который согласится подписать мирный договор с отказом от вступления страны в НАТО, будет иметь шансы на выживание, а тот, кто откажется при заключении мира от территорий, которые стали частью России, может быть убит физически или политически.

Ранее, 8 февраля, газета Asia Times написала, что Украине придется отказаться от ряда территорий, чтобы иметь возможность заключить мирное соглашение с Россией. По мнению издания, Киев должен перестать претендовать на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, подконтрольные России части Херсонской и Запорожской областей, а также покинуть Курскую область.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 5 февраля признал, что Украина не в состоянии вернуть себе утраченные территории. Вместе с этим глава киевского режима назвал «недостаточной» поддержку, которую оказывают союзники Украины. Положение украинских войск на линии боевого соприкосновения «очень сложное», добавил он. При этом 21 января он заявлял, что Украина не даст согласия на компромисс с признанием новых регионов России.

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц также высказывал мнение о невозможности вернуть Украине потерянные территории. Он подчеркнул, что американский лидер признаёт нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины, включая Крым. Он добавил, что понимание ситуации начало приходить к политикам по всему миру.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности Москвы к переговорам по разрешению украинского конфликта, при этом целью этого диалога должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. При этом он отмечает, что одними из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО, признание территориальных реалий и вывод украинских формирований с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.