Киев, 19 февраля, 2025, 08:52 — ИА Регнум. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рекомендовал украинцам не ожидать хороших новостей в течение ближайшего времени. Он написал об этом 18 февраля в соцсети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Global Look Press

«В ближайшие недели не ищите света в новостях», — заявил он.

Кулеба опубликовал этот пост перед началом российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Как сообщало ИА Регнум, переговоры представителей России и США в Эр-Рияде состоялись 18 февраля и продолжались в течение 4,5 часов. РФ на них представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. От Вашингтона в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник главы Белого дома по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Глава киевского режима Владимир Зеленский, ссылаясь на переговоры России и США, отменил свой визит в Саудовскую Аравию и заявил, что Украина не согласится на требования Москвы и Вашингтона, если те выдвинут ей ультиматум.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности России к конструктивным переговорам по урегулированию украинского конфликта. В январе глава государства указывал на то, что целью такого диалога должен быть долгосрочный мир, а не короткое перемирие, которым киевский режим воспользуется для перегруппировки сил и перевооружения. Российский лидер также отметил важность устранения первопричин кризиса.