Материалы с тегом «Данила Козловский»
Уехавший из России актёр Козловский отправился на заработки в Европу
Лишившийся работы в России актёр Данила Козловский уехал на заработки в Европу, где поставил музыкальное шоу, с которым и отправился в турне. Об этом сообщило издание KP.RU После того, как визит Козловского в США вызвал негативную реакцию, карьера артиста зашла в тупик. Он лишился возможности...
24 февраля 2024
Актёр Данила Козловский сообщил о решении уйти в отпуск до конца 2023 года
Решение уйти в отпуск до конца 2023 года принял российский актёр и кинорежиссёр Данила Козловский. Об этом артист сообщил 15 мая в своём Telegram-канале. Как уточнил Козловский, все майские спектакли с его участием, запланированные в МДТ — Театре Европы, на настоящий момент отменены. Сам актёр...
15 мая 2023
Актёр Данила Козловский ушёл в отпуск до конца года
Актер театра и кино Данила Козловский уходит в отпуск. О своём решении артист сообщил 15 мая в Telegram -канале. «Мною принято решение уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам», ― пояснил он. Козловский также сообщил об отмене всех запланированных на май спектаклей с его участием...
15 мая 2023
Брат Козловского прокомментировал новость об отъезде актёра из России
Актёр Данила Козловский не уезжал из России. Об этом 3 мая сообщил брат артиста и его пресс-секретарь Егор Козловский. «Нет, он [Данила Козловский] никуда не уезжал, всё в порядке», — приводит его слова ТАСС. Егор Козловский уточнил, что его брат сегодня отмечает день рождения, ему исполнилось 38...
3 мая 2023
СМИ: Козловский покинул Россию
Актёр Данила Козловский уехал из России после отмены его спектаклей и скандала с общественным деятелем Виталием Бородиным. Об этом 3 мая сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник. «Данила Козловский уехал из России — он покинул страну после скандала с Виталием Бородиным и отменой его...
3 мая 2023
Суд не принял иск актёра Козловского к Бородину
Суд не стал принимать иск актёра Данилы Козловского о защите чести и достоинства к главе федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину. Об этом общественный деятель рассказал 21 апреля в комментарии Telegram-каналу Shot. Как рассказал Бородин, суд не принял иск актёра...
21 апреля 2023
Спектакль «Гамлет» с участием Данилы Козловского состоится на месяц позже
В Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге рассказали, что спектакль «Гамлет» с участием Данилы Козловского состоится, но на месяц позже. «К нашему огромному сожалению, спектакли «Гамлет», назначенные на 20 и 21 апреля, мы вынуждены перенести на 21 и 22 мая соответственно. Билеты действительны...
20 апреля 2023
Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Бородину
Актёр Данила Козловский подал иск в Пресненский суд Москвы о защите чести и достоинства к общественному деятелю Виталию Бородину, который добивался его проверки на экстремизм и иностранное финансирование. Сообщение об этом актёр опубликовал в своём Telegram-канале. «Мной и моими адвокатами были...
19 апреля 2023
Депутат Милонов предложил поддерживающим Украину артистам покинуть Россию
Артистам, поддерживающим киевский режим, лучше уехать из России. В случае, если они осознают свою вину за критику спецоперации, им следует принести извинения, поехав в зону боевых действий и выступив с концертами и творческими вечерами перед российскими военными. Такое предложение выдвинул депутат...
18 апреля 2023
Прокуратура Москвы проведёт проверку в отношении Данилы Козловского
Прокуратура Москвы проверит актёра Данилу Козловского на предмет дискредитации Вооруженных сил России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в правоохранительных органах. «Прокуратуре поручено провести проверку в отношении Козловского на предмет дискредитации ВС России», — рассказали в...
17 апреля 2023
Актёр Данила Козловский опроверг сообщения о своём переезде из России
Не подтвердил информацию о своём переезде из России актёр Данила Козловский. Он также опроверг обвинения в экстремистских заявлениях, сообщило РБК. «Здесь, в России, мои учителя, мой театр и, самое главное, мой зритель, которому я благодарен за свою поддержку и любовь. Мне не хочется опускать руки...
14 апреля 2023
В МХТ рассказали об участии в спектаклях Данилы Козловского
Актёр Данила Козловский не был заявлен в постановках Московского художественного театра имени А. П. Чехова, запланированных на апрель и май, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. В спектакле «Поколение Маугли» 16 апреля и 14 мая роль Балу играют Тимур Родригез и Дмитрий Сумин, а репертуар на...
10 апреля 2023
Актёра Козловского попросили проверить по статье о дискредитации армии РФ
Обращение на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил России отправил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Об этом 8 апреля сообщает ТАСС. В документе отмечается, что...
8 апреля 2023
В театре отреагировали на слухи об увольнении Данилы Козловского
Осудивший СВО на Украине Данила Козловский не увольнялся из Малого драматического театра и продолжает играть в трёх спектаклях. Об этом в театре сообщили 7 апреля РИА Новости, комментируя слухи об уходе актёра. «Он работает в театре с 2007 года и никуда не увольнялся. Он занят в спектаклях...
7 апреля 2023