Берлин, 24 февраля, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Лишившийся работы в России актёр Данила Козловский уехал на заработки в Европу, где поставил музыкальное шоу, с которым и отправился в турне. Об этом сообщило издание KP.RU

Алексей Филиппов/РИА Новости Данила Козловский

После того, как визит Козловского в США вызвал негативную реакцию, карьера артиста зашла в тупик. Он лишился возможности играть в театральных и кинематографических проектах, заявило издание.

Лишь изредка Козловский появлялся на светских мероприятиях. Публика уже решила, что он последовал примеру других коллег и эмигрировал из страны, но в начале 2024 года артист нашёл себе новый проект, уточнили авторы.

В Европе он поставил музыкальное шоу и отправился с ним в тур. Первое выступление актёр провёл в Берлине. В его моноспектакле будут песни, танцы и, как рассказал сам артист, откровения. Козловский признался, что пока ещё лишь привыкает к новым реалиям, отметили авторы публикации.

«Личная история, детство и семья, первая любовь, ироничный взгляд на себя… Это жутко интересно, потому что ты вступаешь в какой-то очень прямой диалог со зрителем, постоянно находишься с ним в активном контакте… Это очень живой процесс», — отметил в беседе с журналистами Козловский.

Ранее он вместе с актрисами Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт, известными антироссийской позицией, сыграл в спектакле в Лондоне.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Telegram-каналы со ссылкой на источник сообщили, что актёр Козловский уехал из России после отмены его спектаклей в Санкт-Петербурге и скандала с общественным деятелем Виталием Бородиным. По данным источника, актёр вылетел в Стамбул, который должен был стать промежуточной точкой в его маршруте. При этом его брат Егор Козловский эту информацию опроверг, заявив, что Данила не покидал страну.