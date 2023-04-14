Москва, 14 апреля, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Не подтвердил информацию о своём переезде из России актёр Данила Козловский. Он также опроверг обвинения в экстремистских заявлениях, сообщило РБК.

«Здесь, в России, мои учителя, мой театр и, самое главное, мой зритель, которому я благодарен за свою поддержку и любовь. <…> Мне не хочется опускать руки, я не собираюсь сдаваться, и, пока это возможно, продолжу и дальше работать в своей стране», — сказал он.

Svklimkin Данила Козловский

Актёр подчеркнул, что у него нет гражданства в Соединённых Штатах Америки и объяснил, что туда он ездил навестить своего ребёнка, воспользовавшись перерывом между спектаклями. Козловский также подчеркнул, что все его доходы были получены в России.

По словам актёра, его лозунги, которые были распространены ранее как экстремистские, были сказаны им на съёмочной площадке исторического сериала про революцию. Вне актёрской игры к проведению митингов он не призывал.

Проверить информацию о том, что Козловский дискредитировал армию РФ и призывал к экстремизму ранее попросил правоохранителей глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Адвокаты актёра уже готовят в заявления с просьбой оценить его действия.

Как сообщало ИА REGNUM, Бородин направил обращение на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева с просьбой проверить актёра Данилу Козловского на экстремизм после публичных призывов к антиправительственным акциям и поддержке идей Алексея Навального. Бородин считал необходимым привлечь актёра к ответственности по статье 280 УК РФ, так как тот призывал «поорать в центре города антиправительственные лозунги».